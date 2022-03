¿Es gay? Reconocido galán de películas confiesa que ha tenido encuentros íntimos con hombres

California, Estados Unidos.- Un querido actor de Hollywood que ha trascendido por participar en filmes 300 y Posdata: Te amo reveló en una entrevista que ha tenido encuentros íntimos con otros hombres. ¿Con esta declaración se asume gay?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del galán de películas originario de Escocia, Gerard Butler, quien alcanzó la fama mundial luego de interpretar a 'Leónidas' en la película 300, aclamada por la crítica cinematográfica.

En la imagen, Gerard Butler, reconocido actor de Hollywood

En una entrevista reciente, Gerard Butler habló sin pena ni miedo de su sexualidad, pues compartió que a lo largo de su vida ha estado con hombres y mujeres, pero entonces ¿es gay?

Tras estas declaraciones, el galán de filmes estadounidenses aseguró que no se considera homosexual, en incluso "no sabe qué es".

Yo hablo de mi sexualidad sin pudor, no tengo ningún problema, pero siempre hay quien lo tergiversa todo. La gente parece intimidarse con este asunto y no lo entiendo. Cada vez que hablo de ello, es malinterpretado y exagerado. 'Gerard Butler es gay'. He estado con mujeres y también con hombres, pero no soy homosexual. Ni siquiera yo mismo sé lo que soy”, declaró el británico de 52 años.