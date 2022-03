Fiscalía de la CDMX contacta a Sasha Sokol para atender su denuncia contra Luis de Llano

Ciudad de México.- Horas después de que Sasha Sokol acusara al productor Luis de Llano de haber mantenido una relación cuando ella era menor de edad, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se puso a disposición de la exintegrante de Timbiriche para atender su caso.

Por medio de Twitter, las autoridades respondieron a la publicación hecha por la cantante, ofreciendo su ayuda en caso de que ella decida señalar a de Llano como presunto agresor. Hasta el momento, la intérprete no ha respondido al comentario.

Cabe mencionar que Sokol generó gran revuelo al confesar, en el Día de la Mujer, que mantuvo una relación con el productor, tachándolo de un abuso pues ella era menor de edad y también culpabilizada por lo hecho; pero aseguró que su único delito fue guardar silencio ante la situación.

La artista manifestó que surgió una incomodidad debido a que de Llano recientemente hizo declaraciones falsas sobre la relación que mantuvieron, intentando manipular la verdad, minimizando la situación y excluyendo su responsabilidad.

De acuerdo con la exTimbiriche, la relación, que duró cerca de cuatro años, ocurrió cuando ella tenía 14 años y él 39, resaltando que la diferencia de edad era tan grande que su familia no lo vio bien y su madre la sacó de la agrupación y la mandó a estudiar fuera del país.

El conflicto surgió luego de que el productor, en entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, admitió que sí tuvo una relación con Sokol, pese a la diferencia de edades.

Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, relató el productor.