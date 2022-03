Golpe a Legarreta: Tras veto de Televisa, amante de Erik Rubín traiciona a TV Azteca y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una amante del pasado de Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta, llega al programa Hoy de Televisa luego de un veto y de haber tenido una rivalidad de años con otra cantante ¡que inició por el amor del exTimbiriche!

Se trata de Alejandra Guzmán, quien por años protagonizó un encarnizado pleito con Paulina Rubio, el cual empezó cuando ambas se disputaban el amor del esposo de Andrea Legarreta, con quien tiene 21 años casada y dos hijas, Mía y Nina.

La cantante de 53 años contó en una entrevista con Yordi Rosado el año pasado que dio por terminado su romance con el cantante porque este le fue infiel con nada más y nada menos que con 'La Chica Dorada', formando el triángulo amoroso más polémico.

Esto provocó que ambas sacaran las garras en dos canciones: mientras 'La Guzmán' cantó Hey Güera, Paulina lanzó Ese hombre es mío. La guerra musical también perduró en la vida real y fue hasta este 2022 que ambas decidieron dejar atrás sus roces.

Y esque ambas emprenderán una gira juntas, Perrísimas Tour 2022, el cual marca su regreso a los escenarios en lo que será una 'fusión' histórica, pues nadie cría que lograran limar asperezas luego de que terminaran peleadas al iniciar negociaciones en 2019.

Ahora, el amor del pasado de Rubín estará totalmente en vivo en el programa Hoy luego de que en diciembre del 2021 Álex Kaffie reportara que al fin Televisa le había levantado el veto a la rockera tras estar en el programa Mimí Contigo de TV Azteca.

Este miércoles, la producción del matutino de Las Estrellas, competencia de Venga la Alegría, anunció por todo lo alto que la cantante estará con todos en el foro, incluyendo a Andrea Legarreta.

¿Será que el ambiente estará tenso entre Legarreta y 'La Guzmán? No, pues aunque algunos usuarios sí detectaron que eso sucedió hace unos meses cuando visitó el foro Paulina Rubio, la conductora ha asegurado que el pasado pertenece al pasado y a ella no le molestan las ex de su esposo.

Y esque tanto Rubio como la rockera formaron parte de la juventud de Rubín y pasaron años hasta que se casó con Legarreta, con quien tiene uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo, pese a que les han achacado rumores de divorcio una y otra vez.

El pleito entre ambas cantantes es parte del pasado al igual que el romance que tuvieron con Erik, pues además de la gira, Televisa anunció la semana pasada que estarán en el programa especial ¡La Noche!, que saldrá al aire por Las Estrellas el próximo sábado 12 de marzo.

En este ambas estarán frente a frente como nunca antes las habían visto: "'La reina de corazones' y 'La reina del pop', por primera vez reunidas en un solo lugar para romper el silencio", anunciaron.

Alejandra Guzmán cuenta cómo fue la infidelidad de Erik Rubín

Durante una entrevista a Yordi Rosado en julio del año pasado, la rockera contó que conoció al cantante en unos Premios TVyNovelas y desde que lo vio le gustó, pero luego se enteró que salía con Paulina Rubio.

Estaba guapo, tenía la de 'Princesa Tibetana', sus pelos largos y sus dos arracadas, yo dije 'ay papacito hermoso'. Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez", mencionó.

Guzmán decidió ponerle fin a su romance y le contó a su productor musical, quien resultó ser el mismo de Paulina. Ahí empezó el roce entre ambas y la 'guerra' de canciones.

La hija de Silvia Pinal reveló que nunca le dijo a Erik personalmente que le dedicó esa canción, pues no volvió a hablarle en un tiempo después de lo sucedido, además de que respeta que ahora es un hombre casado y con hijas, a quienes llamó "hermosas".

Cuando ya trueno, ya no te vuelvo a hablar en mi vida, pero sí me dolió, no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa, entonces...", recordó.

Fuente: Instagram @programahoy, @laguzmanmx y @andrealegarreta