¡Polémica en Televisa! Esto opina Erik Rubín sobre abuso de productor hacia Sasha Sokol

Ciudad de México.- Sasha Sokol dio mucho de qué hablar el pasado martes al abrir su corazón y revelar que cuando era menor de edad tuvo una relación abusiva con el productor de Televisa, Luis de Llano, quien era 25 años mayor que ella.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Ante esta controversia, Erik Rubín no se quedó callado y durante su encuentro con la prensa, el exintegrante de Timbiriche comentó: "Sasha es mi hermana, y como bien lo dices, yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo, en todo, y sí, ahí estoy para ella".

Sobre las interrogantes de si tenía conocimiento del polémico romance entre su compañera de agrupación y el productor, el esposo de Andrea Legarreta explicó:

Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico y yo andaba con mi mundo, y esto fue algo de lo cual me enteré a través de los años, ya más grande. Claro que te toma de sorpresa, ella no me comentó nada, esto es algo que realmente no recuerdo ¿cómo fue que me enteré de esto?".