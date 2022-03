¡Sale del clóset! Tras divorcio y cirugías, actriz traiciona a Televisa y se confiesa ¿lesbiana?

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas de Televisa, quien ha modificado su figura con algunas cirugías, se sincera en una entrevista con Sale el Sol y se pronuncia sobre su orientación sexual.

Se trata de Aleida Núñez, quien debutó en la empresa de San Ángel en 2001 y estuvo en melodramas como Salomé, Mariana de la noche, Destilando Amor, La fea más bella, Mañana es para siempre y Por amar sin ley, se confiesa en la competencia.

La actriz, quien a sus 41 años luce espectacular luego de someterse a una cirugía para aumentarse el busto hace unos años, acaparó la atención luego de que surgiera la versión de que un empresario millonario estadounidense era su 'sugar daddy'.

Sin embargo, ella contó que este romance no llegó a florecer por diversas razones, momento en el que empezaron a surgir versiones de que ella se enteró que cazaba animales y por eso lo terminó.

Tras su regreso a las telenovelas este año en Corazón Guerrero luego de perder su exclusividad en Televisa, Aleida aclaró todo en una rueda de prensa sobre el fin de su relación y hasta se declaró ¡asexual!

Tan buena relación tenemos que me sinceré con él y ahora, entre todas las presentaciones está un poco complicado porque él vive en Texas. Por más que hemos querido coincidir no hemos coincidido y yo así no pudo tener una relación", dijo para 'Sale el Sol'.