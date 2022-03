Se divorció: Tras 14 años desaparecida de Televisa y kilos de más, exhiben secreto de actriz

Ciudad de México.- Revelan cómo está famosa protagonista de telenovelas, quien se alejó de la actuación hace 14 años y desde hace un tiempo dejó de aparecer públicamente, preocupando a sus fanáticos.

Se trata de Yadhira Carrillo, quien debutó en Televisa en 1996 e hizo telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado, Rubí, Barrera de amor y su último proyecto en 2008, Palabra de mujer, después del cual se retiró para dedicarse a su familia.

Tras un divorcio de su primer esposo, la actriz encontró el amor de nueva cuenta con el abogado Juan Collado, padre de los dos hijos de Lety Calderón, sin embargo, Collado fue detenido en 2019 por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Aunque desde entonces la actriz acudía a visitarlo al reclusorio y era captada por la prensa casi todos los días, sin embargo, desde hace varios meses que no se le ve en la cárcel y no ha concedido entrevistas a la prensa.

Sobre todo ha llamado la atención su ausencia cuando esta semana se realizaría una de las audiencias más importantes del caso, además de que se rumoraba una presunta agresión al abogado dentro de la cárcel.

Ya que Yadhira se mantiene alejada del ojo público durante este proceso, y no se sabe nada más de ella, la hija del abogado, Mar Collado, fue cuestionada por reporteros sobre cómo está su padre, además de preguntarle por el estado y paradero de Yadhira.

La hija de Juan fue cuestionada sobre la información que surgió en redes sociales, donde presuntamente un recluso aseguró que junto a otros compañeros les pagaron para dar una golpiza al abogado dentro del penal con la finalidad de que no siga revelando información que señala a otras personas de supuestos actos ilícitos.

Ante las preguntas de la reportera del programa de Despierta América, sobre cómo se encuentra Collado, Mar fue tajante al comentar que no quería hacer declaraciones y solo contestó:

Debido a que no se pronunció directamente sobre los rumores de la supuesta agresión a su padre, al escuchar los cuestionamientos, la descendiente de Juan aclaró:

No, ¿agredido de qué?, no, no para nada, él está bien, muchas gracias".