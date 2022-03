Se volvió mujer: Tras renunciar a Televisa y debutar en TV Azteca, conductor queda fuera de 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico conductor de Venga la Alegría, quien impactó al transformarse en mujer, queda fuera del reality del matutino luego de haber dejado las filas de Televisa para irse a TV Azteca.

Se trata de Roger González, quien llegó al matutino Venga la Alegría hace casi tres años y se ha convertido en uno de los conductores más queridos del público por su carisma y positivismo.

Además, el exconductor de Disney Channel, ha acaparado titulares desde hace años porque afirman que tiene una edad mucho menor a la que realmente tiene, que es 41 años. Aunque en el pasado lo han señalado por practicarse cirugías, él lo ha negado.

No me he operado nada. Estoy feliz con todo ¡Hasta con mis piernas de pollo!", respondió Roger a las preguntas de internautas.