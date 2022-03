Shock en Televisa: Amante de Erik Rubín llega a 'Hoy' y tiene encontronazo con Legarreta en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana millones de televidentes de Televisa fueron testigos del encontronazo que hubo entre la conductora Andrea Legarreta y un amor del pasado de su esposo Erik Rubín en plena transmisión del programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que hoy miércoles 9 de marzo la rockera mexicana Alejandra Guzmán llegó hasta el foro 16 de la televisora de San Ángel como invitada especial y aquí se encontró con su rival de amores. ¿Hubo pelea?

Como se recordará, la hija de doña Silvia Pinal mantuvo un sonado romance con Rubín, quien ahora está casado con Legarreta.

Durante la emisión de este día, 'La Guzmán' y Andy platicaron sobre la supuesta rivalidad que se tienen por el amor del exintegrante de Timbiriche pero de inmediato dejaron claro que se llevan muy bien y que ni siquiera hay ningún tipo de rencor.

En la plática que mantuvieron, la conductora no paró de repetir que ella ni siquiera estaba en la vida del padre de sus hijas cuando ellos tuvieron su amorío y Ale recordó que con quien sí estuvo en un pleito fue Paulina Rubio.

Cuando el conductor Arath de la Torre le preguntó a la cantante sobre a quién le dedicó su éxito Hey Güera, ella de inmediato respondió:

A Paulina Rubio y ella me dedicó 'Mío, ese hombre es mío, a medias pero mío', ella sabía que era a medias... tú (Andrea) sabes de quién estábamos hablando", comentó la también heredera de Enrique Guzmán.

Legarreta no paraba de reír ante las palabras de 'La Guzmán' y agregó: "Fíjate que yo ni estaba ahí, a mí no me digas nada".

De inmediato, la intérprete de Eternamente bella y Reina de corazones aseguró que quien había corrido con mejor suerte al enamorarse de Erik fue Andrea.

Pero la ganona fuiste tú mi reina... ay mira, yo no me puedo quejar", comentó mientras aplaudía.

Por su parte, Andy mencionó que tanto Ale, como la 'Chica Dorada' y ella tienen su historia con Rubín, sin embargo, no es motivo para que estén peleadas:

¿Sabes qué es lo más cañón? que soy fan absoluta, siempre nos llevábamos bien, yo ni estaba ahí, hay personas que no pueden convivir con los exs, eso se me hace ridículo", dijo la presentadora de Televisa.

Siguiendo con las bromas, Alejandra dijo que tomaría venganza de su rivalidad con Paulina en la próxima gira de conciertos que tendrán juntas:

El pleito lo voy a resolver en estos próximos shows que tenemos del 15 de abril en adelante, para desarreglar, yo creo que vamos a poner un ring de rejas".

El conductor Raúl 'El Negro' Araiza también mencionó que no sería mala idea que Andrea asistiera a los conciertos para hacerla de réferi en esta pelea.

Ya en otra plática distinta, 'La Guzmán' le informó a Andrea que quizá le pide permiso para sobarse a su esposo y llevarlo a cantar junto a ella y Rubio.

Oye te voy a hablar he Andrea, te voy a hablar 'te puedo robar un ratito a Erik' para que cante Princesa Tibetana", comentó la cantante mientras que la conductora le dijo que "sí" de inmediato.

Fuente: YouTube Programa Hoy