Tras 27 años en Televisa y rumor de romance lésbico, Galilea Montijo queda fuera del elenco de 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 9 de marzo la famosa tapatía Galilea Montijo, quien lleva más de 27 años al aire en Televisa, dejó en shock a todos sus seguidores pues no apareció en la transmisión del programa Hoy.

Como se sabe, en los últimos días la conductora y actriz de 48 años se ha enfrentado a fuertes escándalos y el más sonado fue que habría mantenido un amorío lésbico con su excompañera del matutino Maca Carriedo, pese a que ya estaba casada con su actual marido Fernando Reina Iglesias.

Sin embargo, Galilea no esperó mucho para romper el silencio y ya desmintió estas versiones. Aseguró que aunque ella ya entendió que es parte del show, sí le duelen sus chismes pues no solo afectan a ella, sino también a su familia y a su único hijo Mateo.

Yo no tengo ningún problema con los géneros, si a las mujeres le gustan las mujeres, a hombres los hombres, si son bi, en la vida que cada quien sea feliz como quiera amarse, yo no tengo problema con eso. Tengo problema con que soy una mujer casada. Lo que se diga ahí sí me duele", expresó a las afueras de Televisa San Ángel.