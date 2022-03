Tras casi morir y años desaparecida de novelas, actriz de Televisa llega a 'Hoy' ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien lleva varios años desaparecida de las novelas, reapareció en las instalaciones de Televisa luego de casi morir y se ahogó en llanto durante una entrevista exclusiva que le dio al programa Hoy.

Se trata de la aclamada intérprete cubana Raquel Olmedo, quien tiene más de 50 años de trayectoria en San Ángel y quien hace justo 1 año se debatió entre la vida y la muerte a causa del Covid-19.

La estrella de melodramas como Bajo un mismo rostro y ¡Vivan los niños! fue internada de emergencia el 17 de marzo de 2021 por causa del coronavirus, pero tras complicaciones requirió ser intubada debido a sus problemas para respirar.

Afortunadamente la nacida en Cuba ya está totalmente recuperada y lista para volver a trabajar, por ello ya acudió a los foros de Televisa para buscar un nuevo proyecto. En entrevista con el matutino de Las Estrellas, la mujer de 84 años dijo:

Estuve un mes internada, estuve 15 días intubada, estuve bastante fuerte y hasta los médicos decían 'qué pena pedir una actriz' y no el ser humano, sino la que habían visto en pantalla", dijo.

Al momento de hablar de las secuelas que sufre por el coronavirus, doña Raquel no pudo evitar quebrar en llanto al revelar que está perdiendo la memoria:

Hace 15 días dije '¿por qué no ha venido mi mamá?', porque se me han olvidado muchísimas cosas, entre ellas la muerte de mi mamá", digo entre lágrimas y con la voz entrecortada.

En ese momento la actriz Isaura Espinoza intervino para darle un abrazo fraternal y le dijo que no está sola en su lucha: "Te quiero mucho y lo sabes".

Acto seguido la intérprete mexicana, cuya última aparición en las novelas fue Por amar sin ley (2018), dijo sentirse agradecida por todas las muestras de cariño que ha recibido luego de su caída en el hospital:

Hasta el día de hoy no paran las llamadas, es algo que me altera pero me altera bien bonito", finalizó.