Tras confesión de Sasha Sokol, exactor de Televisa denuncia intento de abuso por parte de un exmánager

Nueva York, EU.- El exactor de Televisa, Mauricio Martínez denunció a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de un intento de abuso por parte del exmánager Toño Berumen, al mencionar que hubieron unos toqueteos de más cuando fue a una audición.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En su mensaje mencionó que él conoció al exmánager de Kairo, Mercurio y Magneto cuando estudiaba en el CEA , luego de que un amigo se lo presentó.

El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen…pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?", señaló.