Tras 'desfigurarse' y 41 años en Televisa, villana se retira de las novelas y llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien estuvo 41 años en Televisa y habría acabado 'vetada de por vida', firma contrato con TV Azteca y llega al foro de Ventaneando con Pati Chapoy.

Se trata de Laura Zapata, quien desde los 70's empezó su carrera en Televisa, interpretando a malvadas villanas en telenovelas como Rosa Salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, Esmeralda, La Intrusa, Cuidado con el ángel y La Gata.

Como se recordará, en Rosa Salvaje su personaje 'Dulcina Linares Vda. de Robles' acabó 'desfigurado' y hasta la fecha la escena es recordada como uno de los finales más trágicos de un personaje antagónico en melodramas. Incluso, fue parte del Top 5 del canal de TlNovelas.

Luego de su último melodrama El Bienamado en 2017, Zapata causó polémica en redes al criticar la elección de la actriz española Paz Vega para darle vida a 'Catalina Creel' en el remake de Cuna de Lobos, en 2019.

Ya que Zapata aseguraba que ese papel estaba hecho para ella, la actriz arremetió contra Paz, motivo por el cual había sido vetada de la empresa. Así lo comentó ella luego de una larga carrera:

Mi carrera ahí está muerta, después de que dije que Cuna de lobos iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", dijo Laura.

Tras perder su contrato de exclusividad, en 2021 la famosa antagonista debutó en TV Azteca al participar en MasterChef Celebrity México, además de que en este 2022 se unió a un nuevo proyecto como juez: el reality Music Battles México.

Este es conducido por Paty Navidad y Ricardo Casares como co-conductor y es parte del panel de jueces conformado por Bebeto, Majo Aguilar y 'La Chicuela' para tratar de encontrar a la próxima estrella del regional mexicano.

Por esta razón, la famosa villana llegó al foro de Ventaneando con Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y los demás conductores. Con la frase que decía una y otra vez para insultar al personaje de Thalía en María Mercedes: "Zarrapastrosa", la actriz anunció su llegada:

Ya en el foro, la actriz se dijo muy emocionada por este nuevo proyecto, además de que recibió elogios de Pati Chapoy por su larga cabellera rubia, la cual la hace lucir mucho más joven, pues a sus 65 años se ve espectacular.

Renovarse a morir, soy espejo y me reflejo... muchas gracias. Me siento muy contenta, muy divertida y con muchas ganas de encontrar a la persona que representará a la música mexicana, eso me encanta".