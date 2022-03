"Viva el matriarcado": Desde Televisa, Andrea Escalona lanza poderoso mensaje a las mujeres

Ciudad de México.- La famosa presentadora del programa Hoy Andrea Escalona se sumó a las protestas con motivo del 8M y desde Televisa lanzó un poderoso mensaje a las mujer mediante sus redes sociales.

La también actriz mexicana aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir un extenso mensaje en el que reconoce la gran labor que hicieron las mujeres de su familia a lo largo de toda su vida, pues desde su bisabuela hasta ella, todas han sido el sostén de la casa.

Sin embargo, 'La Escalona' también reconoció que muchas mujeres de México y todo el mundo no tienen estos privilegios y es por ellas que decidió alzar la voz y pidió un alto al machismo, violencia y acoso contra las mujeres.

No soy ajena a una realidad donde sé que la mayoría pelean por derechos básicos, como que no nos asesinen, que cobremos menos, el no convertirnos en mercancía, poder decidir sobre nuestro cuerpo y muchos más a los que nos hemos enfrentado", añadió.