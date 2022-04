Adiós 'Hoy': Tras veto de Chapoy y cirugías, conductor traiciona a Televisa y llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un polémico conductor y colaborador del programa Hoy, quien lleva más de 25 años en las filas de Televisa, los traiciona y aparece en Ventaneando luego de haber sido 'vetado' por Pati Chapoy.

Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, quien renunció a TV Azteca en 1997 para irse a Televisa con una jugosa oferta: tener su propio programa de espectáculos, sin embargo, esto a costa de su amistad con Pati Chapoy.

Como se recordará, Origel fue parte del elenco original de Ventaneando junto a Pati, Martha Figueroa y Pedro Sola, sin embargo, solo estuvo poco más de un año al aire pues se fue a Televisa, traicionando a Chapoy y siendo vetado de la empresa.

Origel estrenó en la televisora de San Ángel programas de espectáculo como La Botana, Trapitos al sol y posteriormente La Oreja. Incluso, formó parte durante años del programa Hoy, aunque ahora solo acude esporádicamente.

Tras traicionar a Pati, dejaron de hablarse por muchos años hasta que finalmente se reconciliaron. Ambos tienen una gran relación y el periodista ha acudido al foro para celebrar con ellos su aniversario.

Sin embargo, Pepillo sigue al frente del programa Con Permiso, transmitido por Unicable, por lo que este viernes sorprendió al aparecer en la pantalla de TV Azteca de nueva cuenta luego de hacer público que se había hecho algunas cirugías para 'embellecerse'.

Y esque se armó un festejo en casa de Silvia Pinal ahora que la diva mexicana regresa a los escenarios en la obra Caperucita Roja y las cámaras de Ventaneando fueron los únicos que entraron, a la que acudieron de sus más cercanos amigos como María Sorté, Luz María Aguilar, entre otros.

Pepillo fue captado por Ventaneando y se dijo sorprendido por la presencia de las cámaras del programa de Pati Chapoy.

En exclusiva, el conductor comentó que ya se apuntó para formar parte de los herederos de la primera actriz.

Traigo una camioneta que no me cabe el cuadro, pero ese cuadro es mío. No hay problema, ya se lo dije a Luis Enrique: 'ese cuadro es mío'. Que si se lo voy a dejar a un museo, se los voy a prestar pero la señora Pinal un día en Acapulco me dijo: 'te regalo el cuadro' entonces pues bueno.... pero no hay nada escrito", comentó.