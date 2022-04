Adiós 'VLA': Tras abusar de cirugías y 3 años en la cárcel, actor deja TV Azteca y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un querido actor, quien estuvo varios años en la cárcel y se sometió a varias cirugías para mejorar su aspecto físico debido a que padece una dura enfermedad, vuelve a Televisa a un famoso programa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Pepe Magaña, quien tras caer en las 'garras' de las adicciones y verse sobrepasado por la fama, acabó tres años en la cárcel y lo perdió todo, quedándose solo con su hija, a quien sacó adelante.

Como se recordará, Magaña interpretó al famoso personaje de 'Profesor Villafuerte' en ¡Cachún Cachún Ra Ra! en los años 80 y ha luchado contra una difícil enfermedad hereditaria desde 1974 para la cual no hay cura, distrofia muscular progresiva.

Por esta razón, en 2017 se sometió a múltiples cirugías en el rostro para mejorar su aspecto, pues necesitaba "emparejar" su rostro. El actor no solo lo hizo por la enfermedad, también por vanidad pues se hizo más arreglitos.

Fueron las bolsas de los ojos, cachetes, y me emparejaron el rostro; además, me arreglé los pectorales y me hicieron una liposucción. Y bueno, ya encarrerado a lo mejor hasta algo de nalguita (ríe)", contó para TVNotas en 2017.