Ahogada en llanto, Paquita la del Barrio reaparece y revela grave problema de salud

Ciudad de México.- Desde el año 2019, la icónica cantante, Paquita la del Barrio dio de qué hablar en los medios de comunicación, después de que sufriera una trombosis, razón por la que tuvo que ser internada durante unos días; sin embargo, este sería el comienzo del deterioro de su salud.

Recientemente, la intérprete de 'Azul celeste', 'El Consejo', 'Las Mujeres Mandan', 'Pobre Pistola' y 'Rata de dos patas' brindó una entrevista en la que dio duras declaraciones sobre su estado de salud, ya que tras la pandemia por Covid-19 desarrolló un fuerte dolor de pierna y en la cadera, pero esto no le impidió trabajar.

En un estado visiblemente afectado, la celebridad reveló que se fue a Texas a ofrecer algunos conciertos, esto pese a que se encontraba en medio de un proceso quirúrgico.

Me canso, entonces tengo que utilizar la silla porque es necesario, me puedo caer y es peor porque se siente menos esfuerzo en esta parte de la pierna, ya me caí mucho entonces no quiero que me pase lo mismo. Me hicieron un tratamiento en la espalda de meterme unas agujas y unos hilos", detalló Paquita

La cantante continuó haciendo las revelaciones, indicando que en estos momentos de dificultad descubrió que su familia es quien siempre la va a apoyar, así como sus amigos más cercanos y que la única petición que tiene para Dios y su salud y poder seguir trabajando.

Yo le pedí a Dios mucho que me dejara trabajar, no me gusta quedar mal y mientras pueda yo, aunque sea en una silla de ruedas, lo voy a hacer. Salud es lo único que le pido a Dios, lo demás me ha dado mucho, mucho, no en riquezas, me ha dado mucho en la forma que he crecido, que he salido adelante, que la gente me quiera y para mí eso es maravilloso