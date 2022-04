¿Arrepentida? Mayra Rojas se disculpa por arremeter contra la madre de Sasha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 8 de marzo, la cantante Sasha Sokol denunció públicamente al productor Luis de Llano por haber mantenido una relación con ella cuando tenía apenas 14 años de edad mientras que él ya contaba con 39, situación que ha sido motivo de pronunciamiento por parte de diversas personalidades del medio artístico, entre ellas la actriz Mayra Rojas.

Tras conocer los hechos, la hermana de la finada Lorena Rojas arremetió contra la madre de Sasha al argumentar que no estuvo al pendiente de ella como debió, por lo que la opinión pública la ha criticado debido a que se mostró más a favor del productor que de la cantante, situación por la que ofreció una disculpa bao el argumento de no conocer lo sucedido a fondo y haber mostrado una postura pese a ello.

“Estaba yo fuera de contexto, no sabía bien a bien qué es lo que había pasado, hasta después me enteré. Y hay cosas que siempre voy a sostener, yo como mamá, la protección de mis hijos, estar pendiente de mis hijos. El abuso sobre una mujer, sobre un niño, jamás voy a estar a favor, pero tampoco puedo tachar a ninguna de las dos partes”,

Las declaraciones que la actriz dio fue delante de las cámaras del programa de TV Azteca, Ventanenado en donde además insistió en que sin importar las amenazas que ha recibido por haber opinado respecto al tema, no se inclinará por ninguna de las dos partes.

“Esto no quiere decir que yo no defienda la postura de Sasha o esté en contra absolutamente de Luis, conozco una historia y hasta ahí me quedo. Conviví con ellos muchos años, nos volvimos amigos, los dos son grandes personalidades del medio, a los que admiro muchísimo y no soy quien para emitir un juicio”, puntualizó.

Aunque aclaró su postura y destacó que no tomará partido, Rojas insistió en disculparse con el público mexicano, sobre todo porque además de criticas, recibió amenazas que la orillaron a aclarar lo sucedido y con ello, detener las mismas.

“Se volcaron las redes en contra mía y ofrezco una disculpa si es que cabe, porque me voy a quedar siempre con mi idea, con mi manera de ver la vida, y esto no agrede a nadie. Yo jamás voy a agredir ni a Sasha ni a Luis, sean quien sean, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿yo quien soy para juzgarlos?, yo no puedo”, subrayó.

Aunque el asunto pareciera haber quedado claro, Mayra Rojas también manifestó que le dolieron las agresiones que recibieron sus hijas a consecuencia de sus declaraciones, sobre todo porque dejó claro que vienen de gente que no conoce y tras ocultarse en un dispositivo, la calificaron de defender a un “pedófilo”, situación que la dejó en shock.

“Lo peor de todo es que no solo hablaban de lo que yo había dicho acerca de Sasha o de Luis, se fueron sobre mis hijas, y que ‘ojalá que mis hijas vivieran cosas así y que el diablo me iba a…’, y ofreces una disculpa porque también es válido decir ‘chin… no lo dije de la manera correcta’, pero jamás voy a lastimar a alguien ni lo hago con esa intención”, dijo a modo de concluir con el tema.

