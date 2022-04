"Contra viento y marea": Andrea Legarreta dedica amoroso mensaje a Erik Rubín a 22 años de su boda

Ciudad de México.- Desde tempranas horas de este viernes 1 de abril la famosa conductora de Televisa Andrea Legarreta logró provocar una revolución en las redes sociales debido a que dedicó un amoroso mensaje a su esposo Erik Rubín por su 22 aniversario de bodas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sí, este día la presentadora estelar del programa Hoy y el exintegrante de Timbiriche están festejando que hace más de dos décadas se juraron amor eterno frente al altar y según las declaraciones de ella, fue la mejor decidió que tomaron.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Andy publicó un par de fotografías para recordar su enlace matrimonial y luego escribió un extenso mensaje en el que se sincera sobre cómo ha sido su relación con Rubín, quien ahora es padre de sus dos hermosas hijas Mía y Nina Rubín.

Acto seguido, 'La Legarreta' se sinceró y confesó que como toda pareja, ellos también han tenido momentos muy complicados que por fortuna han podido sacar adelante gracias al inmenso amor que sienten el uno por el otro.

Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos… Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles… Me siento tan agradecida con Dios y la vida por “coincidir”… Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido…", agregó.