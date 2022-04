En silla de ruedas: Tras subir 17 kilos y unirse a Chapoy, actriz vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa villana, quien quedó en silla de ruedas por problemas de salud, vuelve a las telenovelas de Televisa luego de haber estado en TV Azteca y unirse a Pati Chapoy, por lo que hace importante confesión en el programa Hoy.

Se trata de la querida actriz Sabine Moussier, quien inició su carrera en la televisora de San Ángel en 1996 al participar en el melodrama Morir dos veces. A lo largo de su trayectoria, la alemana nacionalizada mexicana ha triunfado como antagonista.

Sabine ha sido una malvada villana en proyectos como El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado, Que te perdone Dios y Abismo de pasión. En este último sufrió un fuerte accidente que le provocó problemas para caminar y se alejó de la actuación.

Como se recordará, la actriz pasó por varios problemas de salud que la dejaron en silla de ruedas. También sufrió una difícil enfermedad que afectó su columna, lo que le dificultó caminar y subió más de 17 kilos.

Tras someterse a varias cirugías y tomando terapia, Sabine pudo retomar su carrera. Aunque se creía que tras su actuación en La mexicana y el güero, podría irse a TV Azteca ya que estuvo en Ventaneando con Pati Chapoy, esto no fue así.

Y aunque Sabine no tiene contrato de exclusividad ya con Televisa, fue elegida para dar vida a la villana 'Victoriana Peñalver' en Corazón Guerrero, producida por Salvador Mejía y que se estrenó este lunes por Las Estrellas.

Ahora, en entrevista para el programa Hoy, la artista de 53 años dijo estar muy agradecida con Thalía y su madre, doña Yolanda Miranda Mange, pues afirma que le salvaron la vida pues la ayudaron a combatir una enfermedad tras recibir un mal diagnóstico.

Sabine relató que hace algunos años la estaba pasando muy mal al tener severos dolores en el cuerpo.

Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba", contó Sabine.