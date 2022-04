¿Fue culpa de sus fans? Miley Cyrus da positivo a Covid-19 tras visitar Latinoamérica

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Luego de haber arrasado durante su gira por Latinoamérica, la cantante de pop Miley Cyrus, informó a través de las redes sociales haber dado positivo a Covid-19, enfermedad que aseguró, no le ha causado malestares graves por lo que pidió a sus fans no preocuparse.

“Viajando alrededor del mundo, tocando para 100 mil personas por noche y conociendo a cientos de fanáticos por día, las posibilidades de contraer Covid son bastante altas. Tengo Covid ahora, pero definitivamente valió la pena”, escribió la cantante.

Justo como lo anunció, durante su gira por Colombia, Argentina y Brasil, la intérprete de Wrecking Ball se dio el tiempo de convivir con sus fans, momentos que incluso compartió través de las redes sociales y los cuales fueron celebrados por los fanáticos de todo el mundo, pues aseguraron es parte de la muestra de su sencillez y agradecimiento por el apoyo que ha recibido.



Fue en un segundo tuit cuando la cantante insistió a sus fans que no presentaba un cuadro grave por la enfermedad, razón por la que insistió en que no deberían preocuparse por ellas, al tiempo que lamentó no poder acudir al evento de beneficencia encabezado por el músico Steven Tyler de Aerosmith a quien pidió una disculpa.

“Desafortunadamente, debido a esto, me estoy perdiendo el Fondo de Janie y apesta porque es una organización benéfica que es muy importante para mí y mi amigo Steven Tyler. ¡Me siento bien, así que no te preocupes por mí! ¡Lo siento Steven! ¡Tendremos que “caminar por este camino” en otro momento!”, concluyó.

Fuente: Twitter