¿Furiosa? Florinda Meza reacciona a comercial de Eugenio Derbez donde revive a 'El Chavo del 8'

Ciudad de México.- Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, rompió el silencio y habló sobre el actor Eugenio Derbez luego de que este utilizara uno de los personajes más icónicos de su marido para una campaña llamada Latino como tú, que busca enaltecer los logros de la comunidad latina en la industria del entretenimiento.

Debido a que el comercial 'revivió' a 'El Chavo del Ocho' por medio de una técnica conocida como deepfake, ahora la intérprete de papeles como 'Doña Florinda' expresó su opinión respecto al uso de la imagen del personaje en dicho contenido.

¡Me encantó!, ¡me encantó!, está muy bien hecho, muy bien hecho, es la promoción para una plataforma…”, dijo la artista durante su paso por la alfombra roja de un evento celebrado en la Ciudad de México.

De la misma manera, la actriz manifestó su deseo de aparecer en el proyecto biográfico donde se relate la vida del fallecido excomediante de Televisa:

Yo voy a hacer mi biografía, y en mi biografía tendría que estar Roberto, viví más tiempo con él que sin él, y en la biografía de Roberto tendría que estar yo, porque de sus 85 años, 40 vivió sin mí y 45 conmigo, o sea, no hay manera de separar el uno del otro".

Al respecto de si sería necesario su autorización para realizar la serie de Roberto, así respondió Florinda: No, no me la tienen que pedir a mí, se la tendrán que pedir a un juez, es que ni el nombre, ni la personalidad, ni el nombre de Roberto, están en testamento, tiene que haber un litigio”.

Sin embargo, al escuchar si le gustaría pelear por estos derechos, Meza de inmediato respondió tajante:

Yo no peleo, a mí no me gusta pelear, es más… cuando hay una discusión, después cuando todo está acalorado, me urge perder con tal de dejar de estar en la discusión. Aún cuando yo tenga la razón, ¿por qué creen que tuve un matrimonio de 40 años?”.

Ya por último, Florinda manifestó que será necesaria su aprobación en la venta de los textos del proyecto El Chavo del 8:

Le aclaro al público que compre quien compre los derechos literarios, a bueno, yo fui coautora, ahí a fuerza tengo que estar, no por testamento, sino por coautora, yo colaboré, entonces eso tienen que respetarlo, el derecho de autor lo tienen que respetar, pero tendrían que negociar conmigo”.

