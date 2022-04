"Las tiene de plástico": Se comen viva a 'Gomita' en Instagram tras lucirse con entallados leggings

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la polémica influencer y payasita 'Gomita', cuyo nombre real es Araceli Ordaz, de nueva cuenta está siendo blanco de fuertes burlas y críticas en las redes sociales debido a que recientemente publicó un nuevo video en el que aparece bailando.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A lo largo de toda su trayectoria, la exintegrante del programa Sabadazo de TelevisA ha sido sumamente juzgada debido a los arreglitos estéticos a los que se ha sometido y es que más de un internauta considera que está irreconocible.

Tras someterse a un bypass gástrico en Venezuela a mediados de 2021, la influencer y youtuber mexicana no ha dejado de utilizar su cuenta oficial de Instagram para presumir todos los kilos que bajó gracias a esta nueva operación y ha dejado en shock a sus fans al modelar su nueva figura.

En esta ocasión 'Gomita' se grabó mientras modelaba unos ajustados leggings de color rosa pastel que resaltaron sus curvas, un top blanco manga larga, lentes, bolso y gorra negra y tenis, y además hacía un atrevido baile al ritmo del reggaetón.

La grabación de Araceli de inmediato causó una revolución y se llenó con más de 24 mil Me Gusta, además de que no ha dejado de recibir elogios y muestras de cariño. Sin embargo, los haters de la influencer mexicana también se hicieron presentes y no han dejado de destrozarla.

Siempre sales bailando como teibolera".

Qué feos silicones Goma".

La pompi parece de hule".

Las gomitas de plástico no me gustan".

Esta mujer solo sabe enseñar los plásticos".

Fuente: Instagram @gomitaoficial123