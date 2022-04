Quiere una muerte digna: Alain Delon pide a Suiza le aplique la eutanasia

Berna, Suiza.- Uno de los actores que en su juventud robó millones de suspiros es el francés Alain Delon, quien pese a haberse retirado en 2012 sigue dando de qué hablar pues recientemente su hijo Anthony, confirmó que solicitó la muerte asistida al Gobierno de Suiza, país que permite a los ciudadanos morir tras recibir una dosis de eutanasia.

El histrión de 86 años de edad confirmó que ha pedido de manera oficial, ser parte de este mecanismo que lo llevará a un suicidio asistido, ya que tras haber afrontado dos derrames cerebrales, mismos que le han dejado una ligera discapacidad, busca morir de forma digna.

Cabe destacar que además, Delon manifestó que experimentar la muerte de su esposa, Nathalie Van Breemen víctima del cáncer, fue otra de las razones por las que ha apostado a este método, el cual no le ha permitido conocer una fecha en que le sea suministrado pero que ha causado polémica en redes sociales.

“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, declaró el actor tras difundir la noticia.