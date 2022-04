Se desfiguró: Tras 7 años desaparecida, famosa villana traiciona a TV Azteca y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa villana, quien acabó desfigurada en uno de los finales de telenovela más impactantes, regresa a Televisa tras unirse a TV Azteca y haber estado 7 años alejada de los melodramas en esa empresa.

Se trata de Mariana Seoane, quien tras participar en melodramas como Mi pequeña traviesa, Amor gitano, Tres mujeres, Tormenta en el paraíso y Por ella soy Eva, hizo su última telenovela en la televisora de San Ángel en el 2015, Hasta el fin del mundo.

Mariana lleva 7 años desaparecida de Televisa luego de que hace unos años decidiera cambiarse a Telemundo, pese a que tenía un contrato de exclusividad vigente que se lo impedía.

Esta traición a la empresa provocó que altos ejecutivos la vetaran, ya que se quejó de que aún debía pasar un año más para poder trabajar en otra empresa, lo cual no le pareció justo.

Como se recordará, en el programa Hoy la actriz declaró que la habían encasillado mucho en el rol de una villana, sin embargo, quería probar en otras áreas. Como se recordará, el personaje antagónico que hizo en Tormenta en el paraíso es recordado hasta ahora.

Seoane dio vida a 'Maura Durán Linares', quien en la trama se hace pasar por 'Karina Rosemberg', quien terminó completamente desfigurada en un hospital y cuya muerte dejó en shock al mundo. Incluso, el canal TlNovelas la incluyó como el Top 5 de personajes de telenovela que quedaron irreconocibles.

Tras ser villana en varios melodramas, Seoane protagonizó Amor gitano con Mauricio Islas y recibió la oportunidad de cambiar de rol, sin embargo, esta no fue lo esperado en rating y la actriz fue duramente criticada por el fracaso.

Tras irse a Telemundo y también debutar en Venga la Alegría de TV Azteca, Mariana regresa a los foros de Televisa para ser invitada en el irreverente programa Miembros al Aire, donde hizo fuertes revelaciones sobre su pareja.

La guapa actriz, quien también es cantante, fue perdonada por altos mandos luego del 'castigo' que le impusieron y soltó tremendo secreto sobre su relación con Gibrán Jiménez.

La también conductora reconoció que no fue amor a primera vista, pues solo lo consideraba un amigo y nunca sintió atracción por él; sin embargo, el flechazo llegó cuando descubrió que tenían mucha 'química'.

Cuando yo lo vi nunca me gustó. Nos conocimos en el gimnasio y éramos amigos. Me caía bien pero no me gustaba nada (...) La primer noche que salimos nos dimos unos beses y dije: bueno pues. Lo que es la química", admitió.