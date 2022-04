¡Shock en TV Azteca! Querido actor da inesperada noticia de su salud: "Hizo metástasis"

Ciudad de México.- Un querido actor de TV Azteca causó shock en la farándula después de dar inesperada noticia con respecto a su salud y a su vida personal, durante una entrevista para TV Notas.

Se trata Mauricio Bonet, hijo de los actores Juan Ferrara y Alicia Bonet, y nieto de la actriz Ofelia Guilmán, quien recientemente reveló que había vencido al cáncer dos veces a lo largo de su vida; sin embargo, la última vez fue la más complicada.

Según lo narró el actor de ¡UEPA! Un escenario para amar, Destino, Entre el amor y el deseo y Bajo la misma piel, la primera vez que tuvo cáncer fue cuando tenía apenas 33 años.

La primera vez fue metástasis primaria de pulmón , y la segunda, de amígdala . La primera vez me daban año y medio de vida y me dije: 'De acuerdo. Ese tiempo lo ocuparé para realizarme y ser feliz'

El actor reveló que logró superar el cáncer la primera vez gracias a la medicina alternativa y por la radioterapia iónica, mientras que la segunda vez, el cáncer regresó por medio de una "bolita" en el cuello que iba creciendo.

Tenía en el cuello una (bolita) que fue creciendo, y de pronto ya no podía si quiera tragar; me abrieron, pero no había manera de quitarla con cirugía" detalló