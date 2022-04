Televisa hunde a 'VLA': Tras suplicar trabajo en TV Azteca y volverse mujer, conductor llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor reapareció este viernes 1 de abril en el programa Hoy luego de desatar sospechas de que había sido despedido de Televisa o que hasta se hablara de un posible ingreso a TV Azteca.

Se trata del también comediante Paul Stanley, quien empezó su carrera en la empresa de San Ángel hace 14 años tras estudiar actuación y su debut en la pantalla chica fue con la serie Central de abasto en 2008.

Sin embargo, su incursión en el medio artístico se retrasó debido a que él por mucho tiempo trató de unirse a las filas del Ajusco pero siempre fue rechazado.

Yo me tomaba fotos y me formaba en el CEFAT (Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación de TV Azteca), pero nunca me aceptaron", dijo en una ocasión en el programa Miembros al Aire.