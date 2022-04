Tras acabar de 'indigente' y 12 años retirado, galán de Televisa sube 40 kilos y aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 12 años retirado del medio artístico luego de triunfar en Televisa, reaparece en redes del programa Hoy y recuerdan su radical cambio físico.

Se trata de Rafael Rojas, quien fue uno de los galanes más cotizados de los años 90 al participar en entrañables telenovelas de la televisora de San Ángel como Quinceañera, Amor en Silencio, Teresa, Mi pequeña soledad, Clarisa, María Isabel y Serafín.

Como se recordará, el actor actuó en su último proyecto en Televisa en 2008 al hacer Pasión, sin embargo, los traicionó con TV Azteca. En la competencia se unió al elenco de Eternamente tuya y Vidas robadas en 2010. Desde ese año no se supo de él.

El actor se retiró tras su divorcio. Al estar inactivo, Rojas llegó a subir más de 40 kilos. Al dejarse las canas, la barba y descuidar su aspecto físico, el actor quedó completamente irreconocible a cómo se veía en los años que presumía imagen de galán.

Este jueves, el actor reapareció en Televisa pero no físicamente, sino en redes del matutino Hoy. Y esque a través de Twitter publicaron qué fue de varios galanes de telenovela que en la actualidad lucen irreconocibles y se alejaron del medio.

Además de Rojas, recordaron a Eduardo Verástegui, Fabián Chávez, Flavio César, Valentino Lanús y Guy Ecker, todos galanes que saltaron a la fama como protagonistas de telenovela.

Fue en ese entonces que se empezó a rumorar que había acabado de indigente. En 2016, la revista TVNotas reportó que presuntamente vagaba por las calles de la CDMX pidiendo limosna y hasta comiendo de la basura.

Incluso, publicaron unas fotografías donde supuestamente lo mostraban a él desfigurado y en condición de calle. Informaron que el actor presuntamente llegó a esas condiciones tras caer en vicios, pero esto resultó ser falso.

Aunque su cambio físico sí era cierto, pues se dejó el pelo largo, canas y llegó a pesar hasta 130 kilos, Rojas reapareció y comentó que él estaba bien, viviendo en el campo en Costa Rica, negando ser la persona de las fotografías.

Aunque en 2017 reapareció con 20 kilos menos para grabar una película en su país, Costa Rica, el actor no ha regresado a la actuación, ya que asegura que no ha tenido necesidad económica debido a una herencia que le dejó su abuelo y supo trabajarla.

No tenía necesidad realmente, bendito Dios. Mi abuelo me dejó tierra, me enseñó a sembrar y me dejó muy acomodado. Existieron muchas bajezas y vi que no tenía necesidad", expresó.