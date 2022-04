Tras muerte de Taylor Hawkins, Foo Fighters cancela también presentación en los Grammy

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- A una semana de confirmarse la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, la agrupación informó que, como ha ocurrido con el resto de su gira, su presentación en los Grammy también deberá esperar, por lo que el público no los verá sobre un escenario lo que resta del año.

Cabe destacar que los rockeros formaban parte de los asistas que realizarían un performance sobre el escenario; sin embargo, se especulaba que tampoco sería el caso de los Grammy aunque esto recibe se hizo oficial.

Aunque la agrupación encargada de interpretar éxitos como My Hero, All My Life o Everlong no será parte de este evento, Jack Sussman, ejecutivo de la cadena CBS informó que se buscará la forma de rendir un homenaje a la vida de Hawkins durante el evento que sucederá le próximo 3 de abril.

“Queremos averiguar qué es lo correcto que es respetuoso con todos los involucrados. Somos pacientes. Estaremos planeando hasta el final”, destacó.

Taylor Hawkins murió el pasado viernes 25 de marzo previo a su participación en el Festival Estéreo Picnic, en Bogotá, Colombia y, aunque la causa de su muerte no se ha develado, estudios indicaron que su corazón presentaba ella doble del tamaño promedio y en su sistema se encostaron 10 sustancias químicas.

Fuente: The New York Post