Tras pleito con Legarreta y 'veto' en Televisa, polémica actriz se vuelve hombre y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de hundir a Andrea Legarreta y supuestamente acabar vetada de Televisa, la mañana de este viernes 1 de abril una famosa actriz reapareció en el programa Hoy y confirmó que se transformará en hombre.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la también cantante y conductora Sherlyn, quien enfrentó un fuerte escándalo el año pasado luego de que se filtraran varios audios en los que presuntamente ella explota contra la esposa de Erik Rubín y la señala por "malos tratos" en el matutino de Las Estrellas, a donde ella se integró con una sección de maternidad.

El polémico Jorge Clarividente fue el encargado de filtrar el supuesto pleito entre Andrea y la estrella juvenil, mostrando la evidencia a la prensa:

Lo que te quería enseñar es lo perra que se porta Andrea Legarreta. ¡Qué cosas! Te juro que no tengo ni idea qué le hice. ¡Pin… vieja loca! Pues sí, quién sabe qué le picó. ¡Pobre! Que no ande de mam… al rato le voy a quitar el trabajo y, ¿qué va a hacer?”, expresó supuestamente Sherlyn.

Aunque se había especulado que luego de esto la actriz de 36 años se encontraba vetada de la empresa de San Ángel, ya quedó desmentido pues el año pasado participó en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?.

Asimismo, este 2022 regresó a la pantalla chica de Las Estrellas con el concurso Tu cara me suena y aunque en su debut no le fue tan bien, ya prepara un espectacular show para la segunda gala.

Esta mañana de viernes Sherlyn brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para compartir los detalles de su próximo performance y dejó claro que no tiene pleito alguno con Andy, pues platicaron muy bien y no dejaron de hacerse elogios.

Lo primero que reveló la mexicana fue que este domingo 3 de abril se transformará en hombre para presentar un show homenajeando a Camilo.

Me tocó un personaje super complicado, me tocó hacer el primer hombre de la competencia y creo que la gente se va divertir mucho, va ser una gala muy entretenida", expresó.

Asimismo, la originaria de Guadalajara relató cómo será su producción para quedar idéntica al intérprete de Vida de rico y otros éxitos.

Me van a poner bigotes, me van a poner prostéticos, en la nariz, el mentón, la frente, peluca, es una competencia compleja pero me la estoy pasando increíble".