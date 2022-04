Tras terminar su relación con Danilo Carrera, Michelle Renaud presume al motivo de su felicidad

Ciudad de México.- Después de un ir y venir, Michelle Renaud y Danilo Carrera decidieron ponerle fin a su relación, de forma definitiva, incluso dejaron de seguirse a través de sus redes sociales, a algunos días de esto, la actriz publicó una fotografía en la que presumía al motivo de su felicidad.

Se trata de los promocionales de La Herencia: Un Legado de Amor, así como lo oyes, esto es porque ella confesó que no se acostumbra a ver su rostro en los anuncios espectaculares o en las paradas de los camiones, por lo que decidió tomar una imagen de esto y presumirla a sus seguidores.

La actriz de Las Hijas de la Luna relató que a veces, le comentan que quizás ya debe de estar acostumbrada a este tipo de cosas, como ver su rostro en todas partes, a lo que ella respondió que no era sí:

Ustedes creen que nosotros nos acostumbramos a vernos en espectaculares o en la tele y que ya nos da igual... La verdad no sé a los demás, pero a mí.... ¡no lo creo! Me da una emoción tremenda, cada que me veo. No puedo creer que soy yo. Siento una explosión en mi corazón", detalló Renaud