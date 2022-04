Bandas creadas por Toño Berumen reaccionan a la acusación de abuso de Mauricio Martínez

Ciudad de México.- El pasado 8 de marzo, Sasha Sokol inspiró al actor, Mauricio Martínez, para que hiciera su propia denuncia contra uno de los productores de la industria musical más importantes de los años 80, 90 y 2000: Toño Berumen, a quien acusó de haberle hecho tocamientos lascivos e intentado grabar en el baño de su oficina.

Estas acusaciones provocaron reacciones encontradas en diferentes medios de comunicación, entre ellas las de los conductores de Ventaneando y la de Gustavo Adolfo Infante, quienes en primera instancia habrían defendido a Berumen, lo que provocó gran descontento en redes sociales y por lo que éste último tuvo que emitir una disculpa pública.

Recientemente, los integrantes de Kairo y Tierra Cero, ambas bandas creadas por Toño emitieron su postura ante esto y, mientras algunos le dieron el voto de la duda a Mauricio Martínez, hubo otros que cuestionaron sus motivos del por qué realizar su denuncia legal hasta ahora.

Nosotros no lo experimentamos en carne propia, pero lo que sí estoy de acuerdo es que los hombres y mujeres tienen que alzar la voz. También es cierto que hay muchos jóvenes que tienen sueños, y por lograrlos se dejan embaucar por este tipo de depredadores; hay gente que no tiene talento y se avienta al ruedo, sin ver que después tienen que pagar las consecuencias", declaró Paulo Quevedo de Kairo

Por su parte, Luigi Balestra, cuestionó directamente a Martínez, a quien le expresó que lo único que sentía por Toño Berumen era agradecimiento, mientras le insinuaba que sus declaraciones son muy fuertes.

Está perfecto que nos pregunten, porque se han hecho muchas leyendas urbanas, y yo sólo puedo decir que tengo agradecimiento para Toño (...) Yo no sé sí alguien pudo haber hecho algo en determinado momento, pero por lo que me tocó vivir con él (Berumen), no puedo decir otra cosa más que 'Gracias'. Mauricio (Martínez) está haciendo aseveraciones muy fuertes sobre nosotros, pero ¿con qué bases habla?