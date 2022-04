Desfigurada y en manicomio: Tras 14 años retirada de Televisa, protagonista reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien desapareció hace 14 años luego de su último proyecto en Televisa, reaparece en redes del programa Hoy pues ventilan un íntimo secreto de su familia.

Se trata de Adela Noriega, quien abandonó la fama y dejó su carrera cuando era de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. Ya que desapareció bajo profundo hermetismo, se dice que acabó 'desfigurada' y hasta que habría acabado en un manicomio.

Como se recordará, la actriz empezó en la actuación siendo apenas una adolescente al participar en el melodrama Principessa. Luego protagonizó Yesenia, Dulce desafío, María Isabel, Amor real, El Privilegio de amar, El Manantial y La esposa virgen.

Tras ser una de las protagonistas de Fuego en la sangre en el 2008, la actriz se retiró abruptamente y desde entonces no se sabe casi nada de ella, lo que ha dado pie a especulaciones sobre cómo luce, dónde vive y su estado de salud.

Esta semana, apareció en la cuenta de Twitter del programa Hoy pues en el sitio de Las Estrellas exhibieron fotografías y un poco acerca de Alejandro Noriega, hermano menor de la actriz mexicana, quien impactó por su gran parecido.

Según informaron, Alejandro es el único hermano varón que tiene la actriz, quien junto a su hermana Reyna lo criaron tras la muerte de sus padres, ya que el padre de los tres falleció cuando Adela era adolescente y su madre falleció víctima del cáncer en 1995.

Somos una familia muy unida y los que ya no están, están en nuestros corazones y desde donde están nos están cuidando", dijo Adela en el 2003.

Al ser tan unidos, el joven fue fotografiado en varias ocasiones pues acompañó a su hermana a grabaciones de telenovela. En Las Estrellas exhibieron una foto de Alejandro en 1998, cuando estuvo en la presentación de El privilegio de amar, protagonizada por Adela y René Strickler.

El joven, quien según el portal estudió Comunicación y tomó algunos cursos en Europa, dio algunas entrevistas en las que no podía dejar de expresar la gran relación que tenían.

Adela siempre está atenta a los hermanos, es muy sencilla, es la mejor hermana del mundo, pero para los estudios es demasiado exigente… A mis hermanas las quiero mucho, a Ade admiro su trabajo y dedicación, por las circunstancias que nos tocó vivir, ella asumió un papel de madre para mí y eso se queda en el corazón", dijo su hermano.

Por su parte, la actriz elogiaba a su familia siempre que podía, pues afirmaba que eran muy unidos: "Tengo el amor de mi familia, que es maravilloso, es hermoso y quiero agradecerles, a Rey y a mi hermano Alex, que no pudo venir, el amor, el cariño, el respeto y apoyo que me dan. Si no fuera por ellos, no estaría aquí y no tendría el lugar que el público que me ha dado".

Rumores sobre la desaparición de Adela

La actriz, quien actualmente tiene 52 años de edad, abandonó la actuación hace 14 años, no tiene redes sociales oficiales y tampoco ha dado entrevistas. Aunque se ha dicho que vive en Miami, donde fue captada hace ya varios años, nada se ha confirmado.

También se dijo que por una mala cirugía en el rostro habría quedado desfigurada o que habría acabado en un manicomio luego de una supuesta relación tóxica con su compañero actor en la telenovela Guadalupe, en 1993.

También se rumoró que tuvo un hijo con un expresidente de México, a quien supuestamente mantuvo escondido de la prensa y lo habría hecho pasar por su sobrino. Ninguna de estas versiones han sido confirmadas.

Aunque hace algunos años se comentó que Adela sí tuvo algunos problemas de salud, surgió la versión de que padecía cáncer y hasta que había muerto, lo cual rápidamente su hermana desmintió y aclaró, afirmando que la actriz estaba bien.

Aunque se dice que pronto regresará a las telenovelas, y colegas del medio esperan que así sea, esto nunca se ha concretado. Por otro lado, sus fanáticos siguen viendo retransmisiones de sus melodramas y están en la espera de que alguna vez decida volver.

