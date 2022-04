(FOTO) De no creer: Jada Pinkett aparece en público tras polémica de Will Smith con Chris Rock

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La esposa del actor Will Smith, la también actriz Jada Pinkett-Smith, apareció en un evento público luego del escándalo que dejó el golpe que Chris Rock recibió por parte del protagonista de ‘Rey Richard’, todo en el marco en que además el histrión fue castigado por la Academia y ella da severas declaraciones sobre su matrimonio.

La 94 entrega de los Oscar dejó de ser motivo de celebración para Smith quien ganó su primer estatuilla dorada por su participación en la cinta ‘Rey Richard’, pues luego de defender a su esposa quien fue blanco de una broma hecha por Chris Rock en referencia a su aspecto, éste fue sancionado con un veto de 10 años de cualquiera de los eventos organizados por la Academia, hecho que parece no afectar en lo más mínimo a Jada Pinkett quien acudió muy sonriente a la inauguración del Rhimes Performing Arts Center en Los Ángeles el sábado 9 de abril.

La esposa de Will Smith se dejó fotografiar al lado de Shonda Rhimes, productora de la serie ‘Grey’s Anatomy’ y de la actriz Debbie Allen, quien ha ganado cinco veces el premio Emmy por el mismo proyecto.

Tras su paso por la alfombra roja de este evento, Jada Pinkett también posó al lado del actor Samuel L. Jackson y su esposa, todo mientras lucía radiante y muy sonriente mientras se ha revelado, su esposo fue ingresado a una clínica donde se atenderá por el estrés que lo aqueja.

Aunque su presencia en este evento no fue motivo para emitir una declaración alguna sobre el veto de la Academia a Will Smith, se ha viralizado un fragmento de la serie de la actriz de 50 años de edad, “Red Table Talk” en donde reconoció no haber tenido deseos de contraer nupcias con la estrella de la serie ‘El Príncipe del Rap’, espacio donde confesó que previo a casarse con él, había estado envuelta en llanto.

“Estaba bajo tanta presión, ya sabes, siendo una actriz joven, siendo joven, y estaba como embarazada y no sabía qué hacer (…) Realmente no quería casarme”, dijo en ese espacio.

Estas declaraciones de Jada Pinkett fueron hechas en 2018 y recordó que en aquel entonces, Adrienne Banfield-Norris, madre de la actriz a quien la pareja suele llamar ‘Gammy’, fue quien la obligó a casarse pues ya estaba embarazada del primer hijo de la pareja.

“Solo nos casamos porque Gammy estaba llorando”, declaró Will en dicha entrevista. “Era casi como si Gammy dijera: 'Tienes que casarte, así que hablemos de la boda'”, remató Pinkett Smith.

