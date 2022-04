A 3 meses de la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel vuelve a sonreír con otro 'hombre'

Comparta este artículo

Manhattan, Estados Unidos.-Luego de 3 meses de haber sufrido la dolorosa pérdida de su compañero de vida, Diego Verdaguer, la cantante, Amanda Miguel, reaparece sonriente, mientras abraza a otro 'hombre' en las playas de Manhattan, en Estados Unidos.

El pasado 27 de enero del presente año, la música recibió un duro golpe, luego de que uno de sus cantantes más reconocidos de la lengua hispana, Diego Verdaguer, perdiera la vida a manos del Covid-19; a partir de entonces, Amanda Miguel se había dejado ver sumamente triste, incluso en algunos conciertos que dio, mismos en los que había planeado presentarse acompañada del intérprete de 'La ladrona', 'Pídeme', 'Mentiras bonitas' y 'Voy a conquistarte'.

A nueve semanas de este lamentable hecho, la cantante de 'Hagamos un trato', 'Ámame una vez más', 'No me vas a olvidar' y 'Él me mintió' se dejó ver mientras cargaba a su adorado nieto, el pequeño 'hombrecito' Lucca Miguel, de apenas cinco meses de edad.

La imagen de abuela y nieto logró enternecer a sus seguidores, quienes no dejaron de enviarle fuerza y bendiciones para que pudiera estar muchos años más junto a su querido Lucca.

