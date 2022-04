¡Shock en 'Acapulco Shore'! Karime le haría brujería a Mane: "Le maté dos gallinas"

Ciudad de México.- Muchos fans de Acapulco Shore recordarán a Manelyk González y a Karime Pindter, ambas se caracterizaron por ser grandes y polémicas compinches en el reality show; sin embargo este lazo se habría roto después de salir del programa e incluso se especuló que una de ellas le habría hecho brujería a la otra.

Recientemente, Karime asistió al show Pinky Promise en donde reveló sí realmente le había hecho alguna especie de trabajo a su amiga, con quien según algunos informes habría tenido algunos roces tras el final de su participación en el programa de parrandas y excesos.

Sin embargo, todo esto se trató de una broma, ya que rápidamente explotó en risas, después descartó haber hecho algo de esta índole, asegurando que Mane siempre sería su amiga, pero lamentablemente tuvieron que separarse después de la separación de esta última de Jawy ¿la razón? Karime tiene un vinculo más fuerte con el reggaetonero que con la propia Manelyk.

No es que no nos llevemos, ella está ahorita en su rollo, con su ruptura. Yo me llevo mucho con Jawy, pero vamos a ser amigas toda la vida. La familia es la familia. Nunca nos peleamos. La gente decía que y ole había hecho brujería