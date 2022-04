Shock en TV Azteca: Tras 'rechazo' en 'VLA', conductora reaparece de luto y con una gran tristeza

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien lleva un par de años formando parte de las filas de TV Azteca, dejó en shock a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció ahogada en llanto en el programa Venga la Alegría: Fin de semana e hizo una trágica confesión.

Se trata de la reconocida cocinera Cyntia González, quien es originaria de Xalapa, Veracruz, y saltó a la fama luego de debutar la empresa del Ajusco como participante del exitoso reality MasterChef México.

Tras ser finalista de dos ediciones del concurso culinario (2017 y 2019), el pasado 2021 la veracruzana dio la sorpresa de unirse a otro reality completamente distinto a la cocina: Survivor México edición celebridades.

Y a los cuantos meses también fue elegida como conductora del nuevo proyecto de TV Azteca VLA: Fin de semana, sin embargo, en un inicio el público de la televisora no quería verla a cuadro por lo que incluso se llegó a especular que los ejecutivos del Ajusco la querían sacar del programa.

Esto jamás pasó y en la actualidad Cyntia ya lleva varios meses conduciendo la sección Cocina Chula del matutino. En este domingo 10 de abril la famosa abrió su corazón por primera vez frente a las cámaras de esta empresa e hizo una difícil confesión.

Ahogada en llanto y con la voz quebrada, González relató que el momento más doloroso de toda su vida ha sido la muerte de su abuela materna, a quien ella llamaba mami chula.

Lo recuerdo y siento que fue apenas ayer, pero ya pasaron 5 años... un día fui a verla y cuando me fui me dijo 'quiero que seas feliz, te lo mereces' y nunca me imaginé que iba a ser la última vez que me iba a dar su bendición", expresó.