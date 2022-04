Adiós 'Hoy': Tras declararse lesbiana y dejar TV Azteca, conductora llega a 'VLA' y hunde a Televisa

Ciudad de México.- Una querida conductora quien tras tres años en TV Azteca tuvo que abandonar Venga la Alegría para irse a Exatlón All Star, se enlaza con el matutino y hace pedazos al programa Hoy de Televisa.

Se trata de Mati Álvarez, quien debutó en TV Azteca en 2019 y se ha coronado como campeona de Exatlón México. Tras su carisma y arrasador éxito en la televisora, en 2021 se unió a Venga la Alegría Fin de Semana como conductora, aunque tuvo que irse después.

Como se recordará, Mati es abiertamente lesbiana e incluso contó en entrevista con TV Azteca lo mal que la pasó al querer 'salir del clóset' con sus padres, pues llegó a esconder que tenía novia, una joven española con quien terminó su relación el año pasado.

Álvarez incluso se fue de su casa, pues su familia no quería aceptarla. Tras vivir este momento tan complicado, y al entrar a Exatlón México en 2019, logró aceptarse tal cual era, por lo que afirmó que toda su vida cambió.

Como se recordará, luego de abandonar Venga la Alegría Fin de Semana para competir en Exatlón All Star, empezaron a surgir rumores de romance entre ella y Evelyn Guijarro, del equipo contrario.

Y este fin de semana protagonizaron tremenda polémica pues Mati optó por dar su medalla de supervivencia a Evelyn, del equipo azul, lo que provocó que Aristeo Cazares (de su equipo rojo) fuera eliminado. Esto fue señalado como una traición por el público.

Luego de la polémica, la atleta originaria de Puebla se enlazó con Venga la Alegría para aclarar todo, afirmando que decidió darle esa vida a Evelyn por solidaridad, ya que son las únicas mujeres que quedan en la competencia.

Y agregó que entre ambas hay una gran amistad, pese a rumores de que serían algo más que eso:

Aunque en un inicio Mati comentó que aunque quisiera dársela a Evelyn no lo haría porque no era ético darle una vida al equipo contrario, luego cambió de opinión y explicó porqué.

La vi sin medallas, con dos chicos... yo también hablé con ella y la vi que quería competir, llegar (...) no me arrepiento de la decisión que tomé. Soy una chica firme. La tomé y estoy tranquila. Hubiera sido traición si me traiciono a mí misma, mi forma de pensar. Hay personas que me van a entender, otras que no. Las personas que me quieren van a estar".