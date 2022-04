Adiós 'Hoy': Tras desfigurarse y 26 años en Televisa, querida villana confirma que deja las novelas

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien lleva más de 26 años actuando en Televisa, hizo una inesperada confesión en entrevista exclusiva con el programa Hoy pues declaró que dejará las telenovelas debido a una fuerte razón.

Se trata de la guapísima actriz Susana González, quien a los 18 años se unió al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y recibió su primera oportunidad en el melodrama Sentimientos ajenos. Sin embargo, es conocida por exitosos proyectos como Amigas y rivales, Velo de novia, Pasión y poder, Entre el amor y el odio y Mi marido tiene más familia.

Uno de los papeles por los que ha sido más aclamada la originaria de Zacatecas es por haber interpretado a la malvada villana 'Cynthia Montero Báez' de La que no podía amar (2011), en donde tuvo un trágico final luego de hacer sufrir a varios personajes de la historia y acabó desfigurada.

Y aunque hace apenas unas semanas su última telenovela Mi fortuna es amarte, que protagonizó junto a David Zepeda, salió del aire tras romper récords de rating y ser todo un éxito, la actriz ya piensa en dejar la actuación.

Sí, González declaró en entrevista con el matutino de Las Estrellas que dejará la pantalla chica pero solo de forma temporal y explicó las razones.

Es que yo entre un proyecto y otro me doy un respiro, un tiempo pequeño, no tanto y a veces dicen 'es su regreso', no, es que nunca me retiro solo me voy un respiro", comentó.