Adiós Televisa: Tras hundir a TV Azteca y pedir limosna, actriz renuncia a 'Hoy' y llega su reemplazo

Ciudad de México.- Se confirmó que una polémica actriz y conductora dejará el programa Hoy en Televisa luego de que en los últimos días surgiera el rumor de que volvería a TV Azteca, empresa en la que ya trabajó alrededor de 10 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la famosa artista mexicana Lolita Cortés, quien se volvió uno de los personajes más reconocidos por los televidentes de la pantalla chica en México al haber sido la 'Juez de Hierro' durante toda una década en el reality La Academia.

Pese a toda la fama que obtuvo con el proyecto del Ajusco, en 2020 la también cantante declaró que estaba en quiebra ya que se había acabado todos sus ahorros. No obstante, explicó que estaba dispuesta a hacer de todo, incluso lavar baños, con tal de tener para darle de comer a su familia y pagar la luz y recibos del gas:

A mí no me avergüenza decir que claro que tuvimos que vender todo. Llegamos a esta casa solo con nuestros colchones y poco a poco iremos saliendo adelante... Subí nuestra ropa a una plataforma", dijo hace unos meses e incluso medios como Chacaleo aseguran que tuvo que pedir limosna .

Tras varios meses sin trabajo por la pandemia de Covid-19, Cortés vio la luz al final del túnel al ser llamada para trabajar en San Ángel específicamente en el matutino Hoy, donde le dieron la oportunidad de ser jueza de las primeras dos temporadas de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Y aunque ya está a punto de iniciar la tercera edición del concurso, la productora Andrea Rodríguez Doria recién confirmó que Lolita no regresará al proyecto pues decidió renunciar y firmar en otro lado.

Ella tiene otro proyecto que firmó, y pues ya no pudimos estar juntas. Se retiró con cariño, con amor; al final de cuentas vino conmigo, me preguntó qué hacer, pero le dije que era su decisión", explicó la tía de Andrea Escalona en entrevista con TVyNovelas.

Asimismo, Andrea adelantó que ya tienen listo al reemplazo de Cortés y se trata de nadie más y nadie menos que la señora Ema Pulido, quien ya los había acompañado pero solo como jueza invitada: " En esta ocasión no estará Lola Cortés. En su lugar tenemos a la maestra Ema Pulido y tendremos igual a nuestra juez de caramelo, Andrea Legarreta; estará Latin Lover, y luego, los viernes habrá un juez invitado, pero eso aún lo estamos armando".

Hasta el momento se desconoce cuál es el proyecto qué causó que Lola renunciara a Hoy pero desde hace días se especula que se trata de La Academia, donde planean tirar la casa por la ventana pues es su 20 aniversario.

Sin embargo, hay que recordar que hace unas semanas la actriz se le fue con todo a la empresa de Ricardo Salinas Pliego y hasta aseguró que no tenía ganas de volver a trabajar con ellos puesto a que en el pasado no la habían tratado bien.

¿Por qué regresaría a Televisión Azteca? Por el momento no hay ningún proyecto que me llame la atención... Lo único es que si llegara a haber un acercamiento hay que poner los pros y los contras. No la pasé bien, la gente ahí no me trató muy bien que digamos. Al contrario, la misma gente de otros programas hablaban cosas espantosas sobre mí".