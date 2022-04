Adiós 'VLA': Tras perder exclusividad en Televisa y renunciar a TV Azteca, conductor se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien dejó Venga la Alegría para volver a Televisa, suelta importante noticia en el programa Hoy luego de que sus padres anunciaran su divorcio.

Se trata de Brandon Peniche, quien el año pasado anunció que decidió renunciar al matutino Venga la Alegría luego de 3 años al aire y 4 en la televisora del Ajusco, pues buscaba regresar a la actuación en Televisa y en TV Azteca ya no hacen telenovelas.

Como se recordará, Brandon debutó en la televisora de San Ángel y actuó en melodramas como Ni contigo ni sin ti y Un refugio para el amor, sin embargo, en 2017 perdió su contrato de exclusividad y optó por buscar una oportunidad en el Ajusco.

A su llegada asistió a varios programas como Ventaneando con Pati Chapoy y condujo varios programas hasta que lo contrataron para unirse al elenco de Venga la Alegría, sin embargo, este 2021 regresó a Televisa para protagonizar su primera telenovela, Contigo Sí.

Tras finalizar hace unas semanas, Brandon ha descartado volver a la conducción, por lo que no será visto pronto en el matutino Hoy, sin embargo, sí está interesado en continuar en los melodramas, pues se dice que audicionó para el remake de El Maleficio.

Ahora, el galán de telenovelas da una importante noticia en entrevista con el programa Hoy, pues como se recordará, su padre Arturo Peniche se había decidido separar de su madre Gaby Ortiz, pero también se dijo que la estaba volviendo a conquistar.

A casi dos meses de que Arturo manifestara que estaba haciendo todo lo posible por volver con la madre de sus hijos, es justamente el joven actor quien reveló que el deseo de su padre se hizo realidad.

Están de viaje, bien, ahí andan…", dijo el artista al escuchar la pregunta sobre sus padres y su relación sentimental.

El también presentador comentó que el tiempo que sus padres estuvieron separados fue de mucha ayuda para su relación.

Yo creo que los fortaleció como seres humanos, los hizo madurar mucho y creo que también estar en soledad y poder pensar un rato, se vinieron tiempos difíciles para todo el mundo, entonces también creo que eso afectó mucho”, destacó.

De la misma manera, Brandon recalcó que, tras lo vivido con sus padres, ahora en lo único que piensa es en su felicidad, ya sea como esposos o divorciados: "Hoy por hoy verlos juntos o separados me da alegría".

Por otra parte, el actor aseguró que tras el nacimiento de su hijo Bosco, ya no desea tener más hijos, pues con dos están felices.

No hay forma, no, no quiero, lo hemos platicado mucho y no, creo que tengo la fortuna de tener nena, nene, tenemos 4 manos, uno con una, uno con otra, y ya", explicó.

Finalmente, destacó que no descarta hacerse la vasectomía: "Sí, claro, tengo muchos amigos que me dijeron que no se siente nada, o sea, es una cuestión como muy personal, pero no cambia nada".

Cabe recordar que fue en septiembre de 2020 cuando Arturo Peniche sorprendió al anunciar que estaba separado de su esposa después de 38 años de matrimonio.

En ese momento, Peniche confesó que el Covid-19 había arrasado con su relación.

Hubo un cambio de ideas ahí, medio raras. Como yo no podía acercarme a la ciudad, provoqué malestar de, supuestamente, no haber estado", contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

