¡Bebé en camino! Britney Spears confirma estar embarazada pero hace esta terrible confesión

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Este lunes 11 de abril, la cantante Britney Spears sorprendió a sus fanáticos con una noticia y es que pronto será madre de nueva cuenta pues confirmó estar esperando un hijo al lado de su prometido, Sam Asghari; sin embargo, no todo parece ser bueno tras este acontecimiento.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La denominada ‘Princesa del Pop’ confesó que actualmente vive bajo el temor de atravesar por una depresión como ocurrió en el pasado; sin embargo, se mostró optimista en que en esta ocasión, el escenario sea diferente pues ya no está bajo la tutela de su padre y ha podido gozar de una vida diferente.

“Me hice una prueba de embarazo… y uhhhhh bueno… voy a tener un bebé (...) Esta vez haré yoga todos los días!!! Repartiendo mucha alegría y amor", puso Spears en redes.

La confirmación de su embarazo la hizo con una foto que muestra una taza de café y dos cáveles, todo en colores rosas, hecho que ha sido interpretado por los fans como el estar en espera de una niña; sin embargo, no hay nada confirmado más que su estado actual.

La publicación también resalta que derivado de su estado, ya no estará tanto de viaje y tampoco se expondrá ante los paparazzis, pues insistió en que no quiere que obtengan dinero con las imágenes de esta etapa de su vida.

“Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero una foto de mí como desafortunadamente ya lo han hecho... es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible2, manifestó.

Hasta hace poco, la intérprete de Baby One More Time estuvo en Playa del Carmen donde disfruto del caribe mexicano: no obstante, ahora que será madre, seguro se dejará ver en redes sociales disfrutando de la evolución de este nuevo integrante de la familia en la comodidad de su casa.

Fuente: Instagram, Grupo Imagen