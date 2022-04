Bebé en Televisa: Tras ganarle al cáncer y tener boda secreta, exconductor de 'Hoy' ¿será papá?

Ciudad de México.- Después de vivir un polémico divorcio, sobrevivir al cáncer y tener una boda secreta, tras darse una nueva oportunidad en el amor, este exconductor de Hoy y Venga la Alegría ¿se convierte en futuro padre?

Se trata de Fernando del Solar, quien ganó renombre en TV Azteca tras aparecer en programas como Sexos en Guerra, donde conoció a sus exesposa Ingrid Coronado con quien tuvo un divorcio sumamente polémico.

Después de sobrevivir a una dura batalla contra el cáncer, el presentador se mudó a Televisa, donde se sumó al elenco de conductores de Hoy.

Recientemente, Del Solar se dio una segunda oportunidad en el amor y se casó en Cancún, Quintana Roo con Anna Ferro, pero recientemente, la pareja levantó especulaciones cuando surgió una fotografía donde se ve al presentador acariciar el estómago de su esposa de forma tierna.

Por su parte, Anna Ferro salió a terminar con los rumores a través de un video en redes sociales donde explicó que no está esperando a ningún bebé.

No, no estoy embarazada... fue una foto que salió así (,,,) Todo mundo empezó con 'felicidades' y pues sí, se los agradezco, pero no, no estamos embarazados; a mi edad, estar embarazada, (pues) ya no, de verdad que ya no... estamos en esta plenitud y todo, pero no embarazados no estamos