Divorciado y sin un peso: Tras veto de Televisa y años retirado, galán de novelas se une a TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien encendió alarmas este fin de semana al ser hospitalizado, reaparece en TV Azteca luego de haber sido vetado de Televisa hace unos años y haberse retirado.

Se trata de Andrés García, quien se retiró del medio artístico hace más de una década luego de estar en entrañables melodramas como El Privilegio de Amar y Mujeres engañadas. En 2005 estuvo en El cuerpo del deseo en Telemundo, su última telenovela.

Hace apenas unas semanas, Don Andrés desató preocupación entre sus fanáticos al comentar que moriría solo, además de que ya estaría en la recta final de su vida. Además de sus problemas de salud, ha comentado que no puede serle fiel a una pareja.

Sus múltiples infidelidades y su fama de mujeriego le han costado varios divorcios, entre ellos su última relación, pues se separó de Margarita Portillo, aunque ella lo ha seguido acompañando en estos momentos difíciles.

Como se recordará, el actor de 80 años tuvo leucemia y luchó contra un cáncer de próstata en los años 90, los cuales pudo superar, y aunque se recuperó de una operación de la columna vertebral, tras un accidente en 2016 quedó paralizado del 95 por ciento de su cuerpo.

Tras despotricar contra sus hijos por presuntamente abandonarlo y afirmar que no les dejará ninguna herencia, ahora se sinceró con Venga la Alegría y aclaró que está bien de salud luego de las fotos en las que aparece en el hospital.

Más tarde, también dio entrevista al programa Ventaneando y confesó que ya limó asperezas con su hijo Leonardo García. Negando que esté grave, dijo:

Yo de verme ahí también me preocupé, pero fue una baja de hemoglobina, que de por sí la tengo baja, por un problema que tuve hace 30 años, hemoglobina en lugar de 14 con 7 u 8, como a la mitad de hemoglobina, es una reacción de la columna vertebral".

Asimismo, durante la charla que sostuvo con los conductores, García dijo sentirse mejor: "Me siento mejor (...) no había estado comiendo bien, pero la circulación ya la empecé a sentir mejor, porque también no te deja dormir bien cuando tienes mucha debilidad con la hemoglobina, no duermes".

Sobre el reencuentro con su hijo Leonardo, con quien compartió un video en redes sociales al dejar el hospital, dijo:

Estoy muy a gusto, me está cuidando mucho, sobre todo platicamos, conversamos, cosa que antes no hablábamos. Nos veíamos eventualmente, pero no conversábamos mucho, como que estábamos resentidos el uno con el otro, pero ya no, ya nos llevamos de maravilla".

Actualmente, el actor padece anemia, además de que lucha contra un problema en la médula espinal que le destruye los glóbulos rojos, por lo que necesitó esa transfusión de sangre.

Como se recordará, las diferencias entre padre e hijo se hicieron más fuertes cuando Don Andrés sufrió un accidente automovilístico, escenario que llevó a Leonardo a declarar que su padre solo necesitaba una cirugía de columna para recuperarse y que contaba con el apoyo tanto de sus hermanos como de él.

Esto enfureció a García y lo llevó a desmentir esta información declarando que el único que estuvo con él durante su recuperación fue Andrés López Portillo, hijo biológico de su pareja Margarita.

Tras varios meses de dimes y diretes, sobre todo de don Andrés, quien durante un tiempo afirmó que sus descendientes no formaban parte de su testamento, todo indica que las cosas se han solucionado totalmente y ahora la relación es cordial entre ellos.

