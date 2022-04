Expareja de Adamari López manda mensaje a la 'mujer' de su vida: "Sin ti estaría incompleto"

Miami, Estados Unidos.- El pasado domingo, 10 de abril, Toni Costa, expareja de la actriz de Amigas y Rivales, Adamari López, le mandó un tierno y conmovedor mensaje a la 'mujer' de su vida, ¡entérate de quién se trata!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

No cabe duda de que el bailarín español se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, luego de que concluyera su divorcio con la presentadora de Así se baila, se enfocó de lleno en su trabajo e incluso encontró a una nueva pareja en el proceso: Evelyn Beltrán; sin embargo, ella no es la dueña del corazón de Costa.

La verdadera mujer de la vida de Toni es nada más y nada menos que su querida hija, Alïa, la pequeña que concibió con Adamari López y a quien le dedica gran parte de su tiempo, incluso sí no se encuentra con ella, él siempre publica fotos y videos de ella.

Recientemente, la celebridad compartió un video en donde se ve a la pequeña, de 7 años, corriendo detrás de un balón de futbol, para al final lanzar la pelota y caer al piso, en tanto, Toni le dedicó un tierno mensaje.

Me siento el papá más orgulloso del mundo, me haces sentir único, privilegiado y amado por ti, hija mía. Desde que te vi nacer, me he disfrutado cada segundo a tu lado y sigo haciendo y sé de corazón. porque así lo siento. que seguiré haciéndolo aún cuando ya no esté en esta vida" declaró Toni