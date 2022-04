"Los milagros existen": Madre de Christian Nodal comparte uno de los momentos más felices de la familia

Ciudad de México.- Cristian Nodal es uno de los artistas que más da de qué hablar; sin embargo, lo que acontece al rededor de su familia también ha sido parte del interés del púbico pues en repetidas ocasiones se especuló sobre un grave problema que podría quebrar al cantautor sonorense y que también afectaría su carrera.

A través de las redes sociales, Cristy Nodal, madre del cantautor informó que hace algunas semanas le fue diagnosticado cáncer de colon, pues los médicos descubrieron un tumor maligno que debía ser operado; no obstante, lo que vino después ha sido calificado por ella y la familia en general como un milagro.

De acuerdo con la antes mencionada, ha atravesado uno de los momentos más amargos y difíciles de su vida, pues tras ser diagnosticada, tuvo que seguir sometiéndose a estudios que la llevaron a evitar la cirugía, todo luego de descubrir que su organismo estaba limpio y, por ende, el tumor había desaparecido.

“¡Gracias Dios por esta oportunidad de vida! ¡Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón! Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato”, explicó Cristy en redes.

Con un comunicado difundido en las historias de Instagram, la madre del exponente del regional mexicano no solo retomaba la actividad en redes sociales, sino que además abrió su corazón al explicar cómo fue este proceso pues asegura, lo que experimentó no es más que "un caso entre mil”.

“Jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios al revisar nuevamente mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano”, aseveró.

Asimismo, la madre de Cristian Nodal explicó que, desafortunadamente, esta no es la primera vez que tiene que encarar una batalla contra el cáncer, pues en 2018 también había sido diagnosticada pero su fortaleza la ha llevado a ganar cada una de las peleas.

“Quiero aclarar que no es la primera vez que lucho con esta enfermedad. (Cáncer) en 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché por estar bien. Hace tres años empecé a batallar con el estómago, donde creíamos que el problema era mi vesícula y unas hernias, las cuales me sometí a cirugía […] esto fue en 2021, pero mi problema en el estómago siguió”.