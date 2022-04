¡Rompe el cochinito! Esto costará el 'Permission to dance on stage' de BTS en línea

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- La exitosa agrupación de K-Pop, BTS, sigue en Las Vegas debido a que no solo fueron parte de la ceremonia de los premios Grammy, sino que además es en esta ciudad donde ofrecerán una serie de cuatro conciertos del ya conocido ‘Permission to dance on stage’, el cual arrancó el pasado 8 de abril en ‘la ciudad que nunca duerme’.

Sin embargo, los ídolos decidieron que esta serie de eventos no sea solo para aquellos que puedan viajar a esta ciudad, sino que además se podrá ver en línea siempre y cuando se compre la respectiva entrada.

El concierto que se realizará el próximo 16 de abril en el Allegiant Stadium será el que se pueda convertir en uno de los más vistos del mundo, y para ello el ARMY de todo el globo deberá considerar el precio de este acceso, el cual se ha dividido por categorías.

Membresía ARMY: 59 mil 500 wones (970 pesos) para vista 4K y 49 mil 500 wones (805 pesos), para vista HD

Público sin membresía: 9 mil 500 wones (805 pesos) vista estándar

La finalidad de presentarte los precios es debido a que los accesos ya son sold out en Internet, por lo que quizá haya algún tercero que decida poner alguno a la venta y, con al finalidad de evitar que seas víctima de un robo o fraude, en redes sociales se ha advertido sobre el valor que podrían llegar a tener.

‘Permission to dance on stage’ ya se había podido disfrutar en México gracias a su llegada a los cines; sin embargo, esta puede ser una oportunidad para revivir el show o bien, ser parte del mismo en caso de no haber adquirido una entrada para los eventos pasados.

