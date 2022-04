¡Sale del aire! Tras firmar exclusividad en TV Azteca, conductor de 'VLA' fracasa y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un querido atleta y conductor, quien firmó contrato de exclusividad en TV Azteca luego de debutar en la televisora en 2017, es eliminado de Exatlón All Star debido a una "traición" de una compañera y aparece en Venga la Alegría.

Se trata de Aristeo Cázares, quien ganó el reality deportivo Exatlón México en 2018 y el año pasado participó en MasterChef Celebrity. Tras firmar contrato con el Ajusco, el año pasado se unió a Venga la Alegría Fin de Semana como conductor.

Sin embargo, hace unos meses, el 'aguileón' tuvo que abandonar los foros de la competencia del programa Hoy porque volvió a las playas de la República Dominicana a competir en Exatlón All Star junto con su compañera en el matutino, Mati Álvarez.

Ambos formaban parte del mismo equipo, el rojo, sin embargo, este fin de semana Mati decidió darle su vida extra a Evelyn Guijarro del equipo azul y no a Aristeo, lo que hizo que quedara eliminado de la competencia y fuera llamada "traicionera" en redes.

Tras su salida, Aristeo reapareció mediante un enlace con Venga la Alegría y expresó su sentir respecto a su salida.

El atleta de parkour también le mandó un amoroso mensaje a su hermano Ernesto, quien estaba en el foro. Afirmó que no se molestó ni se sintió mal por lo que hizo Mati ya que si le hubiera tocado a él, le hubiera dado la medalla a Ernesto pese a ser del equipo azul.

Yo entiendo a Mati, incluso yo sabía que se la iba a dar, aunque no me dijera. Yo no me siento mal que se la haya dado. Es su vida adicional, su decisión. Si hubiera estado mi hermano aquí yo les hubiera dicho al equipo: yo voy a apoyar a mi hermano, los quiero y en las carreras que no esté mi hermano los apoyo pero yo me voy con mi hermano porque es mi sangre", comentó.