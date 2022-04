Tras 20 años desaparecido y debut en 'VLA', villano de Televisa se declara gay y presenta a su novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, quien acaba de regresar a Televisa luego de 20 años desaparecido, confirmó públicamente que es gay y destapó que ya tiene pareja.

Se trata del querido Sebastián Ligarde, quien en 2013 decidió confesar abiertamente su homosexualidad luego de pasar décadas en el clóset por miedo al rechazo, ya que en el pasado los altos mandos de San Ángel lo mandaron vetar por esta situación.

En una entrevista para la sección En sus batallas del programa Venga la Alegría, el villano del melodrama Quinceañera recordó la vez que Eugenio Cobo lo despidió del melodrama Marionetas por orden de los altos mandos, quienes lo discriminaron por ser gay

Eugenio me dijo 'Hoy tuvimos una junta y los directivos de la empresa no están de acuerdo con que tú hagas de protagonista, ya que creen que no tienes la carrera suficiente para serlo, entonces han decidido despedirte de la novela y te van a reemplazar con otro actor a partir de mañana"'.

Aunque por fortuna, tiempo después la productora Carla Estrada lo llamó para hacer la novela Quinceañera junto a Adela Noriega, Thalía y Ernesto Laguardia, y también apareció en otras como Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé.

Tras quedarse sin exclusividad en Televisa, Ligarde optó por probar suerte en TV Azteca donde hizo el melodrama Belinda. Y posteriormente se dedicó a hacer películas en Estados Unidos, así como proyectos en Venevisión y Telemundo.

Y hace unas semanas el famoso actor sorprendió a sus fans al presumir su regreso a la empresa de San Ángel por todo lo alto, pues fue invitado a ser parte de la nueva serie de comedia El Doble.

Sin embargo, fue hasta este lunes 11 de abril que Ligarde provocó una revolución en las redes sociales pues protagonizó la portada de la revista TVyNovelas, a quienes les declaró que ya tiene nuevo novio.

No obstante, el histrión explicó que hay una poderosa razón por la que no se deja ver en pareja públicamente y es que no quiere recibir ataques: "No me muestro con mi pareja por miedo a que me agredan".

