Tras 'huir' de México, actriz llega a 'Hoy' y revela sí le haría un 'arreglito' estético a su hija

Ciudad de México.- Hace algunos días, una villana de novelas de Televisa regresó a Hoy y reveló sí le haría un 'arreglito' estético a su hija, quien está por cumplir los 15 años... ¡Descubre de quién se trata!

Luego de partir de México a Chile para realizar las grabaciones de ¡Qué Drama! en Netflix, la icónica villana de María la del Barrio, Itatí Cantoral, fue como invitada a Hoy, el pasado viernes, 8 de abril, donde fue cuestionada sí le permitiría a su hija, María Itatí, quien recién cumplió su aniversario número de vida número 13.

Por su parte, la actriz de La Mexicana y el güero, Hasta que el dinero nos separe y No manches Frida reveló que, sí bien apoya a su hija en todo, primero preferiría que trabajara en su amor propio.

A mí no me espanta nada, yo a María Itatí siempre la voy a apoyar en todo, pero sí creo que es importante (comenzar) por amarte a ti mismo, independientemente del cirujano, porque lo que él no va a hacer jamás es que tú te ames a ti misma y todo parte de ahí, después la cirugía", detalló la actriz