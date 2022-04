Tras iniciar proyecto en Televisa, Michelle Renaud revela uno de sus más grandes sueños

Ciudad de México.- La telenovela de Televisa y Univision, La Herencia, protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa, está causando revuelo entre el público luego de su recientes estreno.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El melodrama trasmitió su primer capítulo el 28 de marzo de 2022 y cuenta también con las actuaciones de Paulina Matos, Emmanuel Palomares, Daniel Elbittar, entre otras estrellas.

El tema principal de la prodcción fue interpretado por Michelle y después de recibir esta gran oportunidad sueña con realizar una carrera como cantante, por lo que no descarta dedicarse a ese ramo de la industria artística.

en entrevista para el programa Hoy, Renaud dijo: "¡Claro!, sería mi sueño, obviamente la gente siempre va a saber mi rango de voz, mi color de voz y todo, no haría estas carreras donde engaño a la gente".

Asimismo, la exnovia de Danilo Carrera confesó que su más grande deseo es subirse a una tarima y ofrecer un gran concierto.

Me encanta que me hayan dejado cantar el tema de salida, porque la gente que me ha seguido, mi familia, la gente que me conoce, sabe que es el sueño más grande que yo tengo, que siempre dije ‘ok, voy a hacer las paces, porque mi talento está en otro lado, pero no voy a abandonar mi sueño’. Yo cuando cierro los ojos, sueño que estoy en un auditorio lleno, cantando, cada vez que veo gente cantando digo ¡wow!, cuando vimos a Angela (Aguilar), yo decía ¡wow!, imagínate tener su voz", manifestó.